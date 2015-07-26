FACUA informa
Boletín semanal número 352
26/07/2015
FACUA Sevilla critica la situación de colapso del servicio de Urgencias del Hospital Macarena
FACUA logra que el Sabadell deje de reclamar un préstamo para un servicio estético que dañó a una usuaria
Telecos y servicios bancarios lideran las reclamaciones de los consumidores gaditanos el primer semestre
FACUA reclama al Banco de España multas por el cobro de doble comisión al sacar dinero de los cajeros
Telecomunicaciones, banca y eléctricas, los sectores más denunciados por los consumidores en Córdoba
FACUA denuncia al festival RockFest de Barcelona por no permitir comida ni bebida del exterior
Las comunidades de propietarios pueden llevar sin coste a los tribunales a bancos e inmobiliarias morosas
Las denuncias de los consumidores contra las eléctricas baten un récord histórico
El Defensor del Pueblo Andaluz reclama la creación de tres juzgados de lo Mercantil en Sevilla
FACUA Cádiz ve irresponsable que el Consistorio quiera ampliar la zona de barbacoas del Trofeo Carranza
FACUA Huelva se reúne con el nuevo presidente de la Federación Onubense de Empresarios
Tras la denuncia de FACUA, RTVE.es retira el vídeo de 'Entre todos' que aseguró haber eliminado en 2014
FACUA consigue que Apple reponga a un usuario un iPad estropeado que compró en el extranjero
Un defecto en las maletas de las motocicletas Yamaha MT-09 Tracer puede provocar accidentes de tráfico
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