FACUA informa

Boletín semanal número 355
16/08/2015

FACUA denuncia a Orange y Yoigo por subir tarifas sin respetar los contratos de permanencia

FACUA Madrid solicita a Sanidad que solvente la escasez de camas en las urgencias hospitalarias

FACUA Córdoba advierte sobre llamadas en nombre de Repsol para falsas revisiones de gas envasado

FACUA Granada se reúne con el nuevo presidente de la Diputación

FACUA Málaga exige información clara sobre la disponibilidad del servicio de taxi en vehículos minivan

FACUA informa de la retirada de varios modelos de adaptadores por posible choque eléctrico

Yoigo subirá el establecimiento de llamada sin respetar los contratos de permanencia, denuncia FACUA

FACUA advierte a Orange de que la subida de sus tarifas Canguro es ilegal para usuarios con permanencia

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