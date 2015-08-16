FACUA informa
Boletín semanal número 355
16/08/2015
FACUA denuncia a Orange y Yoigo por subir tarifas sin respetar los contratos de permanencia
FACUA Madrid solicita a Sanidad que solvente la escasez de camas en las urgencias hospitalarias
FACUA Córdoba advierte sobre llamadas en nombre de Repsol para falsas revisiones de gas envasado
FACUA Granada se reúne con el nuevo presidente de la Diputación
FACUA Málaga exige información clara sobre la disponibilidad del servicio de taxi en vehículos minivan
FACUA informa de la retirada de varios modelos de adaptadores por posible choque eléctrico
Yoigo subirá el establecimiento de llamada sin respetar los contratos de permanencia, denuncia FACUA
FACUA advierte a Orange de que la subida de sus tarifas Canguro es ilegal para usuarios con permanencia
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