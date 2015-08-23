FACUA informa
Boletín semanal número 356
23/08/2015
PortAventura amenaza con impedir la entrada a quienes critiquen al parque en las redes sociales
El portavoz de FACUA se reúne con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
#TarifazoEléctrico Un 76% más de luz en 10 años: el usuario medio paga 400 euros anuales más que en 2005
Se hacen pasar por Mercadona con un viral en WhatsApp para hacerse con datos personales
Las eléctricas recortan el plazo para pagar las facturas de la luz y penalizar los retrasos
FACUA Córdoba lamenta que el Ayuntamiento recoja el testigo del anterior gobierno sobre la zona azul
Tarragona, San Sebastián, Girona y Pamplona, los taxis más caros de las 45 ciudades analizadas por FACUA
Telecos, banca y energía, lo más denunciado por los usuarios sevillanos
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