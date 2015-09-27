FACUA informa
Boletín semanal número 361
27/09/2015
Un millar de usuarios se unen a la plataforma nacional de #afectadosVolkswagen en sus primeras 24 horas
FACUA Córdoba se reúne con el nuevo presidente de la Diputación
Únete a la plataforma de afectados por el fraude de Volkswagen y persónate con FACUA en la #QuerellaVW
FACUA pone en marcha la plataforma nacional de #afectadosVolkswagen
FACUA Comunidad Valenciana se reúne con Podemos para exponerle sus reivindicaciones
FACUA Granada se reúne con Diputación para conocer el borrador de la nueva tasa de tratamiento de residuos
Ante el escándalo de Volkswagen, FACUA demanda al Gobierno que abra una investigación sobre todo el sector
FACUA Cádiz insta a los usuarios afectados por el apagón a que reclamen los daños a Eléctrica de Cádiz
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