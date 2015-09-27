FACUA informa

Boletín semanal número 361
27/09/2015

Un millar de usuarios se unen a la plataforma nacional de #afectadosVolkswagen en sus primeras 24 horas

FACUA Córdoba se reúne con el nuevo presidente de la Diputación

Únete a la plataforma de afectados por el fraude de Volkswagen y persónate con FACUA en la #QuerellaVW

FACUA pone en marcha la plataforma nacional de #afectadosVolkswagen

FACUA Comunidad Valenciana se reúne con Podemos para exponerle sus reivindicaciones

FACUA Granada se reúne con Diputación para conocer el borrador de la nueva tasa de tratamiento de residuos

Ante el escándalo de Volkswagen, FACUA demanda al Gobierno que abra una investigación sobre todo el sector

FACUA Cádiz insta a los usuarios afectados por el apagón a que reclamen los daños a Eléctrica de Cádiz

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