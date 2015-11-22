FACUA informa
Boletín semanal número 369
22/11/2015
La ley andaluza sobre hipotecas es una norma necesaria pero requiere controles sobre la banca
#ahorraenergía El 'stand by' de los aparatos supone 1 de cada 10 euros del consumo eléctrico
El director general de Industria se niega a abrir interlocución con FACUA sobre el fraude de Volkswagen
FACUA pide 24 años de cárcel y 20 millones de euros para los responsables de Afinsa
FACUA exige al Gobierno que paralice la venta de coches del Grupo Volkswagen con irregularidades en CO2
FACUA Huelva recibe la visita de la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento onubense
FACUA Andalucía lanza la campaña #ahorraenergía con siete vídeos para fomentar su uso eficiente
FACUA traslada a la Fiscalía la ocultación de filtraciones contaminantes de Ercros al acuífero de Huelva
Ya son más de 5.000 los usuarios que piden sumarse a la #demandaMovistarFusión por su subida de tarifas
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