FACUA informa
Boletín semanal número 37
12/07/2009
Los afectados por la cancelación del concierto de Depeche Mode pueden reclamar el importe de sus billetes de transporte
La gran mayoría de usuarios domésticos todavía no tiene ofertas de las grandes compañías eléctricas en el mercado libre
FACUA y CCOO de Córdoba presentan la campaña 'Defiende tus derechos'
FACUA Baleares pide al Govern que el teléfono de cita previa del Servicio de Salud sea gratuito
FACUA Andalucía critica la desproporcionada subida de algunos servicios públicos de los centros de Educación Infantil
FACUA detecta diferencias de hasta un 420% en los precios de los condones según la marca y el establecimiento
FACUA y CCOO de Andalucía presentan la campaña 'Defiende tus derechos'
España pide a Irlanda que actúe contra Ryanair ante las irregularidades denunciadas por FACUA
Movistar, Vodafone y Orange vuelven a ser exculpadas de vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia
FACUA Cádiz lamenta que el nuevo Reglamento de los mercados de abastos excluya la participación de los consumidores
La CNE abre expediente informativo para investigar el alcance de las irregularidades denunciadas por FACUA
Retiran del mercado un lote de esponjas naturales para bebés de Suavinex
Nuevo intento de 'phishing' sobre el BBVA
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