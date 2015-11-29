FACUA informa

Boletín semanal número 370
29/11/2015

FACUA se suma al manifiesto #NoEnNuestroNombre ¡No a la guerra!

FACUA alerta de la llamada a revisión de dos modelos de motos tipo 'scooter' de Kawasaki

#TimoBlackFriday 8 de cada 10 consumidores creen que la gran mayoría de empresas oferta falsos descuentos

FACUA invita a usar la etiqueta #TimoBlackFriday para denunciar en las redes falsos descuentos

FACUA considera un escándalo que el Gobierno haya ayudado a las eléctricas a aumentar sus márgenes un 30%

Conducir eficientemente reduce hasta un 15% el gasto en combustible y la emisión de CO2 #ahorraenergía

Movistar incumple sus compromisos de permanencia y sube las tarifas de ADSL y Fibra a clientes sin Fusión

FACUA Jaén desarrolla un taller sobre la factura de la luz y los sistemas actuales de comercialización

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