FACUA informa
Boletín semanal número 370
29/11/2015
FACUA se suma al manifiesto #NoEnNuestroNombre ¡No a la guerra!
FACUA alerta de la llamada a revisión de dos modelos de motos tipo 'scooter' de Kawasaki
#TimoBlackFriday 8 de cada 10 consumidores creen que la gran mayoría de empresas oferta falsos descuentos
FACUA invita a usar la etiqueta #TimoBlackFriday para denunciar en las redes falsos descuentos
FACUA considera un escándalo que el Gobierno haya ayudado a las eléctricas a aumentar sus márgenes un 30%
Conducir eficientemente reduce hasta un 15% el gasto en combustible y la emisión de CO2 #ahorraenergía
Movistar incumple sus compromisos de permanencia y sube las tarifas de ADSL y Fibra a clientes sin Fusión
FACUA Jaén desarrolla un taller sobre la factura de la luz y los sistemas actuales de comercialización
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