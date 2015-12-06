FACUA informa
Boletín semanal número 371
06/12/2015
Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a la #peorempresa2015
Vodafone aplicó dos penalizaciones por cancelar un solo contrato, ambas de manera fraudulenta
FACUA denuncia a Movistar por subir el ADSL y Fibra a los clientes sin Fusión sin respetar permanencias
FCC Aqualia amenaza a FACUA Cádiz con una querella por denunciar un fraude al sustituir contadores
Orange devuelve 500 euros a un socio de FACUA por llamadas a un 803 para conseguir un supuesto empleo
Tras la denuncia de FACUA, Cortefiel anuncia que revisará las anulaciones de compras de su promoción web
Más de 10.000 usuarios piden unirse a la mayor acción judicial contra una teleco #demandaMovistarFusión
#ahorraenergía FACUA Andalucía recuerda la importancia de la etiqueta energética para consumir menos
Alerta de retirada de un lote de pechuga de pavo reducido en sal de Carrefour por tener soja no declarada
Consumur presenta veinte propuestas de mejora del transporte público en la Región de Murcia
FACUA Andalucía se opone en el Parlamento a la ley que permite regularizar 25.000 viviendas ilegales
Madrid abre expediente sancionador a Telefónica por la subida de Movistar Fusión denunciada por FACUA
FACUA Andalucía aconseja sobre cómo reducir el consumo de luz con los electrodomésticos #ahorraenergía
FACUA Cádiz inicia una campaña contra los fraudes por parte de la empresa suministradora de agua Aqualia
FACUA denuncia a Cortefiel por incumplir una promoción publicitada en su web
FACUA considera absolutamente ridícula la multa a Iberdrola por manipular el precio de la energía
FACUA Madrid solicita a AENA que solvente inmediatamente las demoras en la recogida de equipaje en la T-4
#SubidaDeLaLuz El recibo se encarece un 3,5% en noviembre y acumula seis puntos de subida en 2015
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