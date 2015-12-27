FACUA informa
Boletín semanal número 374
27/12/2015
Un 74% de los encuestados por FACUA Andalucía afirma comprar sus viajes y hoteles por internet
El 56% de los andaluces encuestados incrementa su factura al dejar los aparatos en 'stand by'
Condenados Ausbanc, Luis Pineda y Luis Suárez Jordana por inventar que Rubén Sánchez hizo facturas falsas
FACUA pide a la Fiscalía que indague si Iberdrola cometió un delito contra el mercado y los consumidores
FACUA insta a los premiados en la Lotería de Navidad a que denuncien las ofertas de compra de billetes
FACUA Andalucía imparte talleres a alumnos de 3º y 4º de ESO sobre consumo responsable
Ordenan la retirada del mercado de siete lotes del medicamento Efferalgan Pediátrico en solución oral
FACUA Andalucía elabora un programa formativo para adultos sobre envejecimiento activo
Suspenden una nueva fiesta para menores en la discoteca Of Legends tras la alerta de FACUA Córdoba
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