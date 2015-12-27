FACUA informa

Boletín semanal número 374
27/12/2015

Un 74% de los encuestados por FACUA Andalucía afirma comprar sus viajes y hoteles por internet

El 56% de los andaluces encuestados incrementa su factura al dejar los aparatos en 'stand by'

Condenados Ausbanc, Luis Pineda y Luis Suárez Jordana por inventar que Rubén Sánchez hizo facturas falsas

FACUA pide a la Fiscalía que indague si Iberdrola cometió un delito contra el mercado y los consumidores

FACUA insta a los premiados en la Lotería de Navidad a que denuncien las ofertas de compra de billetes

FACUA Andalucía imparte talleres a alumnos de 3º y 4º de ESO sobre consumo responsable

Ordenan la retirada del mercado de siete lotes del medicamento Efferalgan Pediátrico en solución oral

FACUA Andalucía elabora un programa formativo para adultos sobre envejecimiento activo

Suspenden una nueva fiesta para menores en la discoteca Of Legends tras la alerta de FACUA Córdoba

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