FACUA informa
Boletín semanal número 375
03/01/2016
Nueve de cada diez alimentos analizados por FACUA incumple la normativa en materia de etiquetado
FACUA critica que el Ayuntamiento de Sevilla use fondos de Emasesa para patrocinar el 'mapping'
FACUA analiza el fraude de Volskwagen en el último número de su revista 'Consumerismo'
FACUA detecta intereses de hasta el 4.500% TAE en un estudio sobre entidades de #créditos rápidos
Uno de cada tres juguetes tiene precios idénticos en las seis grandes superficies encuestadas por FACUA
FACUA Andalucía dedica al fraude de Volkswagen el nuevo número de su revista 'Consumerismo'
FACUA Andalucía pone a disposición de los usuarios los materiales de su programa de envejecimiento activo
FACUA alerta de la retirada de un lote de polvorones de El Corte Inglés por trazas de huevo no declarado
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