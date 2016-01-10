FACUA informa
Boletín semanal número 376
10/01/2016
#TimoRebajas 9 de cada 10 encuestados detectaron falsos descuentos en las últimas rebajas
FACUA crea delegaciones territoriales en siete comunidades autónomas
FACUA Cádiz reclama sanciones contundentes contra los responsables de los cotillones sin licencia
FACUA alerta de trazas de cacahuete no declaradas en el etiquetado de unas barritas de leche y nueces
El Ministerio de Industria (des)miente a FACUA y a todos los consumidores
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Skoda Superb III de 2015-2016
#LaLuzSube El recibo eléctrico fue en 2015 un 5,3% más caro que durante el año anterior, advierte FACUA
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