FACUA informa

Boletín semanal número 376
10/01/2016

#TimoRebajas 9 de cada 10 encuestados detectaron falsos descuentos en las últimas rebajas

FACUA crea delegaciones territoriales en siete comunidades autónomas

FACUA Cádiz reclama sanciones contundentes contra los responsables de los cotillones sin licencia

FACUA alerta de trazas de cacahuete no declaradas en el etiquetado de unas barritas de leche y nueces

El Ministerio de Industria (des)miente a FACUA y a todos los consumidores

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Skoda Superb III de 2015-2016

#LaLuzSube El recibo eléctrico fue en 2015 un 5,3% más caro que durante el año anterior, advierte FACUA

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