FACUA informa

Boletín semanal número 378
24/01/2016

FACUA Córdoba advierte de la falta de garantías en la compra venta de segunda mano entre particulares

FACUA alerta de un fallo en el panel frontal del aire acondicionado Emura II de la marca Daikin

Los afectados por el apagón de Puerto Real pueden reclamar a la comercializadora, advierte FACUA Cádiz

FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento permita la explotación privada del patrimonio público

FACUA detecta diferencias de hasta el 349% en las tarifas de agua de 28 ciudades en 2015

El Ayuntamiento de Córdoba frena el mercadillo de Modo tras la denuncia de FACUA

FACUA Madrid reclama a Sanidad que acelere la creación de un órgano de participación de los usuarios

FACUA Sevilla estudia llevar a tribunales a la Diputación por irregularidades en subvenciones

FACUA Córdoba pide la prohibición del mercadillo de segunda mano organizado por Modo

¿Qué puedes hacer ante la nueva subida de tarifas de Movistar Fusión?

Las denuncias de andaluces en FACUA baten récords con la autoridad de Consumo de la Junta bajo mínimos

FACUA advierte de la orden de retirada de ocho modelos de punteros láser

FACUA lleva a los tribunales la nueva subida de tarifas de Movistar Fusión

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