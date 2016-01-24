FACUA informa
Boletín semanal número 378
24/01/2016
FACUA Córdoba advierte de la falta de garantías en la compra venta de segunda mano entre particulares
FACUA alerta de un fallo en el panel frontal del aire acondicionado Emura II de la marca Daikin
Los afectados por el apagón de Puerto Real pueden reclamar a la comercializadora, advierte FACUA Cádiz
FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento permita la explotación privada del patrimonio público
FACUA detecta diferencias de hasta el 349% en las tarifas de agua de 28 ciudades en 2015
El Ayuntamiento de Córdoba frena el mercadillo de Modo tras la denuncia de FACUA
FACUA Madrid reclama a Sanidad que acelere la creación de un órgano de participación de los usuarios
FACUA Sevilla estudia llevar a tribunales a la Diputación por irregularidades en subvenciones
FACUA Córdoba pide la prohibición del mercadillo de segunda mano organizado por Modo
¿Qué puedes hacer ante la nueva subida de tarifas de Movistar Fusión?
Las denuncias de andaluces en FACUA baten récords con la autoridad de Consumo de la Junta bajo mínimos
FACUA advierte de la orden de retirada de ocho modelos de punteros láser
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