FACUA informa
Boletín semanal número 379
31/01/2016
Ante el cierre de las clínicas dentales Funnydent, FACUA crea una plataforma de afectados
FACUA Andalucía inicia una ronda de reuniones con grupos parlamentarios ante la inacción de la Junta
FACUA aplaude que el Supremo obligue a devolver el 'céntimo sanitario'
Más de 10.000 sevillanos acudieron a FACUA en 2015, un máximo histórico
FACUA Granada se reúne con los vecinos del Zaidín para conocer sus problemas de suministro eléctrico
Nuevo fraude energético: se hacen pasar por representantes de FACUA para modificar contratos de luz y gas
FACUA demanda agilidad al Consorcio de Compensación de Seguros ante el terremoto en el mar de Alborán
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