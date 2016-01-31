FACUA informa

Boletín semanal número 379
31/01/2016

Ante el cierre de las clínicas dentales Funnydent, FACUA crea una plataforma de afectados

FACUA Andalucía inicia una ronda de reuniones con grupos parlamentarios ante la inacción de la Junta

FACUA aplaude que el Supremo obligue a devolver el 'céntimo sanitario'

Más de 10.000 sevillanos acudieron a FACUA en 2015, un máximo histórico

FACUA Granada se reúne con los vecinos del Zaidín para conocer sus problemas de suministro eléctrico

Nuevo fraude energético: se hacen pasar por representantes de FACUA para modificar contratos de luz y gas

FACUA demanda agilidad al Consorcio de Compensación de Seguros ante el terremoto en el mar de Alborán

Ya puedes seguir las alertas de @facua en Telegram

FACUA Málaga logra la anulación de una multa de tráfico a un usuario tras recurrir al Defensor del Pueblo

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