FACUA informa

Boletín semanal número 382
21/02/2016

FACUA Málaga logra que Vueling compense a dos viajeros que tuvieron que dormir en el suelo del aeropuerto

FACUA Cádiz alerta sobre el cierre sin previo aviso de la Autoescuela Tharssis

FACUA Cádiz reclama controles exhaustivos para los conciertos previstos por Link Entertainment en verano

FACUA Córdoba reclama que se incluya a los consumidores en la mesa de trabajo de Emacsa

Nou Dent, denunciada por no atender a los afectados por el cierre de una clínica de la marca en Valencia

La oferta de Bankia tiene trampa: pretende devolver lo invertido más el 1% y no el interés legal, del 4%

¿Eres paciente de Vitaldent? Aquí tienes respuestas a tus preguntas

FACUA denunció en 2015 a Vitaldent por eludir su responsabilidad ante las reclamaciones a sus franquicias

Los fraudes en telecomunicaciones causaron el 66% de las denuncias de los granadinos en FACUA en 2015

Las telecomunicaciones causaron más de la mitad de las denuncias de los almerienses en FACUA en 2015

FACUA denuncia a Telecable por subir sus tarifas sin avisar correctamente a los usuarios

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