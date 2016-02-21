FACUA informa
Boletín semanal número 382
21/02/2016
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FACUA Cádiz alerta sobre el cierre sin previo aviso de la Autoescuela Tharssis
FACUA Cádiz reclama controles exhaustivos para los conciertos previstos por Link Entertainment en verano
FACUA Córdoba reclama que se incluya a los consumidores en la mesa de trabajo de Emacsa
Nou Dent, denunciada por no atender a los afectados por el cierre de una clínica de la marca en Valencia
La oferta de Bankia tiene trampa: pretende devolver lo invertido más el 1% y no el interés legal, del 4%
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