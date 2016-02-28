FACUA informa
Boletín semanal número 383
28/02/2016
FACUA Cádiz recuerda a los políticos que las principales víctimas de intoxicaciones no son los hosteleros
La Plataforma Sevilla No al TTIP llama a la movilización ciudadana contra el TTIP, TISA y CETA
PSOE, PP y Cs se niegan a que la Junta haga públicas las multas a empresas por fraudes a los consumidores
Todos los grupos parlamentarios menos el PP se comprometen a allanar el camino para el autoconsumo
FACUA ve escandaloso que Industria reconociese en secreto otros 295 millones de deuda a ACS por Castor
FACUA alerta de un falso cupón de McDonald's en WhatsApp que pretende hacerse con datos personales
FACUA Catalunya celebra su 7ª Asamblea General de socios
FACUA rechaza la propuesta de PSOE y Cs de diluir las competencias de protección al consumidor en la CNMC
FACUA alerta de la orden de retirada de seis lotes del medicamento Núcleo CMP Forte inyectable
Autoescuela Tharssis asegura que atenderá en otra ubicación a sus alumnos, tras la alerta de FACUA Cádiz
FACUA logra que Vodafone devuelva 404 euros cobrados fraudulentamente al cancelar un alta a los seis días
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Seat Alhambra de 2015
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