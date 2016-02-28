FACUA informa

Boletín semanal número 383
28/02/2016

FACUA Cádiz recuerda a los políticos que las principales víctimas de intoxicaciones no son los hosteleros

La Plataforma Sevilla No al TTIP llama a la movilización ciudadana contra el TTIP, TISA y CETA

PSOE, PP y Cs se niegan a que la Junta haga públicas las multas a empresas por fraudes a los consumidores

Todos los grupos parlamentarios menos el PP se comprometen a allanar el camino para el autoconsumo

FACUA ve escandaloso que Industria reconociese en secreto otros 295 millones de deuda a ACS por Castor

FACUA alerta de un falso cupón de McDonald's en WhatsApp que pretende hacerse con datos personales

FACUA Catalunya celebra su 7ª Asamblea General de socios

FACUA rechaza la propuesta de PSOE y Cs de diluir las competencias de protección al consumidor en la CNMC

FACUA alerta de la orden de retirada de seis lotes del medicamento Núcleo CMP Forte inyectable

Autoescuela Tharssis asegura que atenderá en otra ubicación a sus alumnos, tras la alerta de FACUA Cádiz

FACUA logra que Vodafone devuelva 404 euros cobrados fraudulentamente al cancelar un alta a los seis días

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Seat Alhambra de 2015

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