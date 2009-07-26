FACUA informa
Boletín semanal número 39
26/07/2009
A casi un mes del 1 de julio, las grandes eléctricas siguen sin lanzar ofertas para la gran mayoría de usuarios domésticos
FACUA Málaga denuncia la situación de los consumidores por la paralización y abandono de las obras de una promoción de VPO en Cártama
FACUA Cádiz recibe un aluvión de consultas sobre las revisiones de las instalaciones de gas butano
'Telecos', eléctricas y banca encabezaron las denuncias de los consumidores en el primer semestre de 2009
Un 'test de inteligencia' anunciado en Facebook, trampa para dar de alta a los usuarios en un servicio de contenidos para móviles
FACUA Andalucía y Faitel alertan a los consumidores sobre instaladores 'piratas' de equipos de TDT
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