FACUA informa

Boletín semanal número 39
26/07/2009

A casi un mes del 1 de julio, las grandes eléctricas siguen sin lanzar ofertas para la gran mayoría de usuarios domésticos

FACUA Málaga denuncia la situación de los consumidores por la paralización y abandono de las obras de una promoción de VPO en Cártama

FACUA Cádiz recibe un aluvión de consultas sobre las revisiones de las instalaciones de gas butano

'Telecos', eléctricas y banca encabezaron las denuncias de los consumidores en el primer semestre de 2009

Un 'test de inteligencia' anunciado en Facebook, trampa para dar de alta a los usuarios en un servicio de contenidos para móviles

FACUA Andalucía y Faitel alertan a los consumidores sobre instaladores 'piratas' de equipos de TDT

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