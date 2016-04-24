FACUA informa
Boletín semanal número 391
24/04/2016
Paco Sánchez Legrán y Olga Ruiz, reelegidos presidente y secretaria general en el 3er Congreso de FACUA
FACUA denuncia a Vueling por gestionar su atención al cliente con un teléfono de tarificación adicional
FACUA celebra este sábado en Sevilla su 3er Congreso nacional
FACUA pide a Sanidad de Cantabria que le aclare los planes contra las desproporcionadas listas de espera
FACUA Córdoba denuncia el veto de la alcaldesa a la asociación en la mesa del agua
La Junta se niega a aclarar a FACUA Sevilla el cierre ambulatorios las tardes de verano
Catalunya Banc, condenada a devolver 6.000 euros de preferentes a una socia de FACUA Córdoba
FACUA ve escandaloso que mueran enfermos de hepatitis C en Galicia por retrasos en los tratamientos
Ayuntamientos españoles mantienen a Ausbanc en sus registros de asociaciones de consumidores
FACUA denuncia a Movistar por subir unilateralmente la tarifa de datos móviles sin respetar los contratos
El equipo jurídico de FACUA ya estudia su personación en la causa penal contra Ausbanc y Manos Limpias
FACUA Madrid alerta del cierre de la clínica dental Mi Dentista
FACUA pide medidas contundentes contra Nudisco por manipular el origen de algunas de sus conservas
Ausbanc pidió dinero al portavoz de FACUA para no denunciarle por recordar el pasado terrorista de Pineda
FACUA Córdoba presenta su segunda obra infantil 'Los Súper 4R' con motivo de la Feria del Libro
Los fans de AC/DC tienen derecho a reclamar el dinero de las entradas tras el cambio de vocalista
Vodafone aplica otra subida sin comunicarla a todos sus usuarios con el mes de preaviso que marca la ley
FACUA Córdoba reclama más inspecciones a los establecimientos de hostelería
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