FACUA informa

Boletín semanal número 391
24/04/2016

Paco Sánchez Legrán y Olga Ruiz, reelegidos presidente y secretaria general en el 3er Congreso de FACUA

FACUA denuncia a Vueling por gestionar su atención al cliente con un teléfono de tarificación adicional

FACUA celebra este sábado en Sevilla su 3er Congreso nacional

FACUA pide a Sanidad de Cantabria que le aclare los planes contra las desproporcionadas listas de espera

FACUA Córdoba denuncia el veto de la alcaldesa a la asociación en la mesa del agua

La Junta se niega a aclarar a FACUA Sevilla el cierre ambulatorios las tardes de verano

Catalunya Banc, condenada a devolver 6.000 euros de preferentes a una socia de FACUA Córdoba

FACUA ve escandaloso que mueran enfermos de hepatitis C en Galicia por retrasos en los tratamientos

Ayuntamientos españoles mantienen a Ausbanc en sus registros de asociaciones de consumidores

FACUA denuncia a Movistar por subir unilateralmente la tarifa de datos móviles sin respetar los contratos

El equipo jurídico de FACUA ya estudia su personación en la causa penal contra Ausbanc y Manos Limpias

FACUA Madrid alerta del cierre de la clínica dental Mi Dentista

FACUA pide medidas contundentes contra Nudisco por manipular el origen de algunas de sus conservas

Ausbanc pidió dinero al portavoz de FACUA para no denunciarle por recordar el pasado terrorista de Pineda

FACUA Córdoba presenta su segunda obra infantil 'Los Súper 4R' con motivo de la Feria del Libro

Los fans de AC/DC tienen derecho a reclamar el dinero de las entradas tras el cambio de vocalista

Vodafone aplica otra subida sin comunicarla a todos sus usuarios con el mes de preaviso que marca la ley

FACUA Córdoba reclama más inspecciones a los establecimientos de hostelería

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