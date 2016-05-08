FACUA informa
Boletín semanal número 393
08/05/2016
La Delegación del Gobierno en Córdoba investigará las fiestas de la discoteca que denunció FACUA
FACUA pide al Ayuntamiento de Pamplona que cambie el sistema de denuncias por infracción en la zona azul
FACUA alerta de la llamada a revisión de una bicicleta eléctrica marca B'Twin vendida por Decathlon
FACUA Granada denuncia la pérdida de pruebas diagnósticas y problemas con las citas en el nuevo hospital
FACUA rechaza el TTIP por pretender eliminar la protección de los consumidores y derechos ciudadanos
FACUA denuncia a la promotora de AC/DC tras suspender la devolución de las entradas
644 euros de media: tras la demanda de FACUA, la Junta publica sus multas por fraudes a los consumidores
FACUA ve escandaloso que el Banco de España defienda que no se devuelva el dinero de las cláusulas suelo
FACUA denuncia que Clínicas Pascual sigue anunciándose pese a la prohibición de la Junta de Andalucía
El director de Canal Sur anuncia que pretende emitir de nuevo los programas con publicidad de Ausbanc
FACUA denuncia a tres cines de Madrid y Galicia por prohibir la entrada de comida y bebida del exterior
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