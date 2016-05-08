FACUA informa

Boletín semanal número 393
08/05/2016

La Delegación del Gobierno en Córdoba investigará las fiestas de la discoteca que denunció FACUA

FACUA pide al Ayuntamiento de Pamplona que cambie el sistema de denuncias por infracción en la zona azul

FACUA alerta de la llamada a revisión de una bicicleta eléctrica marca B'Twin vendida por Decathlon

FACUA Granada denuncia la pérdida de pruebas diagnósticas y problemas con las citas en el nuevo hospital

FACUA rechaza el TTIP por pretender eliminar la protección de los consumidores y derechos ciudadanos

FACUA denuncia a la promotora de AC/DC tras suspender la devolución de las entradas

644 euros de media: tras la demanda de FACUA, la Junta publica sus multas por fraudes a los consumidores

FACUA ve escandaloso que el Banco de España defienda que no se devuelva el dinero de las cláusulas suelo

FACUA denuncia que Clínicas Pascual sigue anunciándose pese a la prohibición de la Junta de Andalucía

El director de Canal Sur anuncia que pretende emitir de nuevo los programas con publicidad de Ausbanc

FACUA denuncia a tres cines de Madrid y Galicia por prohibir la entrada de comida y bebida del exterior

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