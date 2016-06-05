FACUA informa
Boletín semanal número 397
05/06/2016
Los consumidores andaluces exigen a la Junta políticas de agua eficaces para proteger a los usuarios
FACUA Málaga apuesta por la municipalización de la empresa de limpieza
FACUA Andalucía y el Defensor del Pueblo refuerzan su compromiso por la defensa de los consumidores
FACUA Sevilla alerta de que continúan las pulgas en el CEIP Teodosio pese a dos fumigaciones realizadas
FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2015'
FACUA denuncia que Movistar va a cobrar ilegalmente gastos de envío cuando reemplace piezas defectuosas
FACUA alerta de que Ticketmaster sigue revendiendo entradas, ahora para los Red Hot Chilli Peppers
Mientras ignoraba la denuncia de FACUA Sevilla, el equipo de Espadas negociaba subvenciones con Ausbanc
FACUA informa de un problema en las ruedas de algunas sillas de ruedas electrónicas Fox
Fundación Territorios, que sigue sin devolver el dinero de las entradas de Sevilla, anula otro concierto
FACUA Madrid urge a la Consejería de Educación a solventar el déficit con los IES de la Comunidad
FACUA Andalucía pide al Ayuntamiento de Medina Sidonia que deje de cobrar el canon del agua al ser ilegal
FACUA reitera su petición de 24 años de cárcel y 20 millones de euros para los responsables de Afinsa
FACUA Córdoba consigue que se retire la publicidad de un colchón presentado para reducir el dolor
Orden de retirada de varios lotes de tiras reactivas para medir glucosa en sangre TRUEresult
FACUA crea una plataforma de #víctimasAusbanc a los que convenció de no interponer demandas por fraudes
FACUA alerta de la llamada a revisión de vehículos BMW serie 7, Renault Traffic y Subaru Impreza
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