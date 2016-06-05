FACUA informa

Boletín semanal número 397
05/06/2016

Los consumidores andaluces exigen a la Junta políticas de agua eficaces para proteger a los usuarios

FACUA Málaga apuesta por la municipalización de la empresa de limpieza

FACUA Andalucía y el Defensor del Pueblo refuerzan su compromiso por la defensa de los consumidores

FACUA Sevilla alerta de que continúan las pulgas en el CEIP Teodosio pese a dos fumigaciones realizadas

FACUA Andalucía publica su 'Memoria 2015'

FACUA denuncia que Movistar va a cobrar ilegalmente gastos de envío cuando reemplace piezas defectuosas

FACUA alerta de que Ticketmaster sigue revendiendo entradas, ahora para los Red Hot Chilli Peppers

Mientras ignoraba la denuncia de FACUA Sevilla, el equipo de Espadas negociaba subvenciones con Ausbanc

FACUA informa de un problema en las ruedas de algunas sillas de ruedas electrónicas Fox

Fundación Territorios, que sigue sin devolver el dinero de las entradas de Sevilla, anula otro concierto

FACUA Madrid urge a la Consejería de Educación a solventar el déficit con los IES de la Comunidad

FACUA Andalucía pide al Ayuntamiento de Medina Sidonia que deje de cobrar el canon del agua al ser ilegal

FACUA reitera su petición de 24 años de cárcel y 20 millones de euros para los responsables de Afinsa

FACUA Córdoba consigue que se retire la publicidad de un colchón presentado para reducir el dolor

Orden de retirada de varios lotes de tiras reactivas para medir glucosa en sangre TRUEresult

FACUA crea una plataforma de #víctimasAusbanc a los que convenció de no interponer demandas por fraudes

FACUA alerta de la llamada a revisión de vehículos BMW serie 7, Renault Traffic y Subaru Impreza

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