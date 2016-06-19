FACUA informa

Boletín semanal número 399
19/06/2016

FACUA Comunidad Valenciana participa en el Consejo de Usuarios y Consumidores

FACUA Córdoba participa en unas jornadas sobre seguridad jurídica en la intermediación inmobiliaria

FACUA Granada celebra su Asamblea General de Socios

FACUA se une a la campaña de apoyo a los refugiados y llama a la movilización en todo el país

FACUA Granada denuncia la venta de un supuesto colchón terapéutico por publicidad engañosa

Andalucía también abre expediente sancionador por la subida de Movistar Fusión denunciada por FACUA

Retirada del mercado de productos ortopédicos de Össur por tener látex de caucho natural no declarado

La Plataforma Sevilla No al TTIP pide al Ayuntamiento de Sevilla que firme la Declaración de Barcelona

Orden de retirada de varios lotes de Domperidona Gamir por una versión incorrecta del prospecto

FACUA Castilla-La Mancha consigue que BMW devuelva una comisión cobrada indebidamente a una socia

La Fiscalía abre investigación penal a Ercros por las filtraciones contaminantes al acuífero de Huelva

La Audiencia de Sevilla tumba las difamaciones de Manos Limpias y el PP contra el portavoz de FACUA

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