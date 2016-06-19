FACUA informa
Boletín semanal número 399
19/06/2016
FACUA Comunidad Valenciana participa en el Consejo de Usuarios y Consumidores
FACUA Córdoba participa en unas jornadas sobre seguridad jurídica en la intermediación inmobiliaria
FACUA Granada celebra su Asamblea General de Socios
FACUA se une a la campaña de apoyo a los refugiados y llama a la movilización en todo el país
FACUA Granada denuncia la venta de un supuesto colchón terapéutico por publicidad engañosa
Andalucía también abre expediente sancionador por la subida de Movistar Fusión denunciada por FACUA
Retirada del mercado de productos ortopédicos de Össur por tener látex de caucho natural no declarado
La Plataforma Sevilla No al TTIP pide al Ayuntamiento de Sevilla que firme la Declaración de Barcelona
Orden de retirada de varios lotes de Domperidona Gamir por una versión incorrecta del prospecto
FACUA Castilla-La Mancha consigue que BMW devuelva una comisión cobrada indebidamente a una socia
La Fiscalía abre investigación penal a Ercros por las filtraciones contaminantes al acuífero de Huelva
La Audiencia de Sevilla tumba las difamaciones de Manos Limpias y el PP contra el portavoz de FACUA
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