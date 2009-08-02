FACUA informa

Boletín semanal número 40
02/08/2009

El ahorro del 7% en la factura eléctrica que según Sebastian pueden encontrar los usuarios en el mercado libre no es más que ficción

11 organizaciones conformarán el nuevo Consejo de Consumidores y Usuarios

FACUA Cádiz considera inadmisible que el Ayuntamiento siga sin solucionar las carencias de la estación provisional de autobuses

Movistar deberá compensar a la mayoría de sus clientes de Algar por una interrupción del servicio

Jazztel, condenada a indemnizar a un socio de FACUA con 2.000 euros por dejarlo tres meses sin teléfono ni Internet

El taxi ha subido en 2009 más de cinco veces el IPC en una de cada cuatro ciudades analizadas por FACUA

España pide a los Estados de la UE que insten a las aerolíneas denunciadas por FACUA a corregir las irregularidades en sus 'webs'

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