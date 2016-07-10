FACUA informa
Boletín semanal número 402
10/07/2016
FACUA considera insultantes las declaraciones del alcalde de Valladolid sobre la multa a los hosteleros
El juez Ismael Moreno imputa a la matriz de Volkswagen en Alemania por la manipulación de los motores
FACUA Sevilla pide transparencia sobre la multa por la lona publicitaria prohibida en el casco histórico
FACUA Comunidad Valenciana pide al Marenostrum que garantice de inmediato la devolución de las entradas
FACUA Andalucía pide a la Junta que no eluda su obligación de control sobre las gasolineras desatendidas
FACUA Comunidad Valenciana pide a Consumo que informe sobre las multas a las empresas por irregularidades
FACUA espera que Competencia resuelva cuanto antes el expediente abierto a siete autoescuelas de Murcia
Castilla-La Mancha abre expediente sancionador a Volkswagen tras las denuncias de FACUA
Multa de 20.000 euros a la asociación de hosteleros de Valladolid por pactar e imponer precios
FACUA Jaén logra una indemnización de 8.854 euros a una usuaria por defectos en la edificación de su casa
FACUA Granada reclama a Alsa que reduzca las largas esperas en la venta de billetes de autobús
FACUA ve ridículas las multas de la Junta a Vodafone: sólo 1,8 millones por siete infracciones muy graves
FACUA reclama cambios legales en el sector aéreo para garantizar los derechos de los pasajeros
FACUA pide a AESA y la Generalitat sanciones contundentes a Vueling por el caos aéreo
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Suzuki Vitara y Swift por problemas en los sistemas de freno
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