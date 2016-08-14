FACUA informa
Boletín semanal número 407
14/08/2016
Booking intentó duplicar el precio de un hotel ya pagado a un socio de FACUA: de 930 a 1.838 euros
FACUA Málaga exige soluciones a Salud ante el desastre en la asistencia de la quimioterapia
FACUA Córdoba denuncia que el Ayuntamiento de la capital amenaza con exhumar a más de 2.200 difuntos
Diferencias de hasta el 245% en el precio del viaje en autobús urbano, según el estudio anual de FACUA
FACUA pide expulsar a UCA Cádiz del registro de asociaciones de consumidores por sus actividades ilegales
FACUA Madrid ve positiva la medida aprobada por el gobierno de Carmena de elevar las ayudas para el IBI
FACUA logra que multen con 10.000 euros a Worten por vender un disco duro con datos de sus trabajadores
La CNMC sigue sin dar respuesta a la denuncia de FACUA contra Volkswagen por el fraude de las emisiones
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Vivaro por un defecto en el volante
FACUA anima a los afectados por cancelaciones y grandes retrasos de Delta a que reclamen compensaciones
Iberia, condenada a indemnizar a una socia de FACUA con 380 euros tras extraviarle una maleta tres días
FACUA alerta de la retirada del chocolate negro con almendras enteras Ayala por leche no declarada
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