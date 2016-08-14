FACUA informa

Boletín semanal número 407
14/08/2016

Booking intentó duplicar el precio de un hotel ya pagado a un socio de FACUA: de 930 a 1.838 euros

FACUA Málaga exige soluciones a Salud ante el desastre en la asistencia de la quimioterapia

FACUA Córdoba denuncia que el Ayuntamiento de la capital amenaza con exhumar a más de 2.200 difuntos

Diferencias de hasta el 245% en el precio del viaje en autobús urbano, según el estudio anual de FACUA

FACUA pide expulsar a UCA Cádiz del registro de asociaciones de consumidores por sus actividades ilegales

FACUA Madrid ve positiva la medida aprobada por el gobierno de Carmena de elevar las ayudas para el IBI

FACUA logra que multen con 10.000 euros a Worten por vender un disco duro con datos de sus trabajadores

La CNMC sigue sin dar respuesta a la denuncia de FACUA contra Volkswagen por el fraude de las emisiones

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Opel Vivaro por un defecto en el volante

FACUA anima a los afectados por cancelaciones y grandes retrasos de Delta a que reclamen compensaciones

Iberia, condenada a indemnizar a una socia de FACUA con 380 euros tras extraviarle una maleta tres días

FACUA alerta de la retirada del chocolate negro con almendras enteras Ayala por leche no declarada

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