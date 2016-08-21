FACUA informa
Boletín semanal número 408
21/08/2016
FACUA Cádiz publica su 'Memoria 2015'
La AEPD investiga a Movistar por recabar la geolocalización de sus clientes, tras la denuncia de FACUA
FACUA pide que se detengan de oficio los desahucios de hipotecas titulizadas
FACUA Granada aconseja reclamar a los afectados por los reiterados cortes de luz en Salobreña
Tras la denuncia de FACUA, la Comisión Europea insta a España a cambiar la normativa de viajes combinados
FACUA denuncia a Orange por cobrar a los clientes por portar sus líneas a Amena, de su misma compañía
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Chevrolet Cruze automáticos por incidencias en la conducción
FACUA enumera hasta 29 problemas que pueden sufrir los usuarios cuando llevan un producto a reparar
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