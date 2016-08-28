FACUA informa
Boletín semanal número 409
28/08/2016
FACUA alerta de las líneas 118 que simulan ser de organismos oficiales para concertar cita previa
FACUA Granada pide al Ayuntamiento de la capital que convierta el 010 en un teléfono gratuito
FACUA Jaén publica su 'Memoria 2015'
FACUA Córdoba considera que la Junta deja en evidencia la falta de control sobre la estación de autobuses
FACUA Córdoba se queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por las faltas de la estación de autobuses
FACUA considera insuficiente la medida de la CNMC para el control de calidad del sector energético
FACUA denuncia a AliExpress por no respetar las garantías legales de venta en España
FACUA Málaga publica su 'Memoria 2015'
FACUA denuncia a cines de Murcia, Soria, Alicante y Tenerife por impedir acceder con comida del exterior
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