FACUA informa

Boletín semanal número 416
16/10/2016

FACUA Málaga pone en marcha su programa 'Telecomunicaciones seguras para tod@s' en la capital

FACUA llama a la ciudadanía a participar en las movilizaciones de este sábado contra TTIP y CETA

#TwitterCensura la cuenta de @facua por un tuit en el que denunciaba una estafa

FACUA alerta de la retirada de varios lotes del anticonceptivo Nacrez por presentar impurezas

La Junta oculta a FACUA el expediente sancionador a Endesa: asegura que no tiene "interés legítimo"

FACUA alerta de la revisión de varios modelos de motos Honda por un defecto en la bomba de combustible

FACUA Granada denuncia a la promotora del concierto de Melendi por no devolver el dinero de las entradas

FACUA Cádiz impartirá cursos sobre el uso de las telecomunicaciones para alumnos de primaria y secundaria

FACUA expone en la Asamblea de Extremadura sus alegaciones al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias

FACUA denuncia a Wizz Air por cobrar la atención al cliente con un 807 (su prefijo 93 sólo habla catalán)

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