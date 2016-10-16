FACUA informa
Boletín semanal número 416
16/10/2016
FACUA Málaga pone en marcha su programa 'Telecomunicaciones seguras para tod@s' en la capital
FACUA llama a la ciudadanía a participar en las movilizaciones de este sábado contra TTIP y CETA
#TwitterCensura la cuenta de @facua por un tuit en el que denunciaba una estafa
FACUA alerta de la retirada de varios lotes del anticonceptivo Nacrez por presentar impurezas
La Junta oculta a FACUA el expediente sancionador a Endesa: asegura que no tiene "interés legítimo"
FACUA alerta de la revisión de varios modelos de motos Honda por un defecto en la bomba de combustible
FACUA Granada denuncia a la promotora del concierto de Melendi por no devolver el dinero de las entradas
FACUA Cádiz impartirá cursos sobre el uso de las telecomunicaciones para alumnos de primaria y secundaria
FACUA expone en la Asamblea de Extremadura sus alegaciones al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias
FACUA denuncia a Wizz Air por cobrar la atención al cliente con un 807 (su prefijo 93 sólo habla catalán)
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio