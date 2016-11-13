FACUA informa
Boletín semanal número 420
13/11/2016
El ex secretario general de UCA-UCE José Luis Gómez Boza, imputado en el caso Ausbanc
FACUA prepara una batería de denuncias contra empresas que usan líneas 902 para la atención al cliente
El Banco Santander devuelve 3.590 euros a un socio de FACUA que denunció el uso fraudulento de su tarjeta
FACUA pide a Fomento que aclare qué medidas piensa adoptar para mejorar el servicio de Renfe en Cantabria
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Megane XFB por un problema en los frenos
FACUA tacha de inmoral que las eléctricas aumenten beneficios mientras cortan la luz a gente sin recursos
El director de una empresa vinculada a la OCU en Hong Kong, al frente de una firma en un paraíso fiscal
Un juez declara desproporcionada la 'multa' que cobra Vodafone Ono por el retraso en los pagos
FACUA Córdoba participa en unas jornadas sobre el fraude en el suministro eléctrico
Organizaciones sociales e investigadores convocan unas jornadas sobre #DesigualdadAndalucía
Tercera condena contra Luis Pineda: acusó a FACUA de organización criminal y la vinculó al caso ERE
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