FACUA informa

Boletín semanal número 420
13/11/2016

El ex secretario general de UCA-UCE José Luis Gómez Boza, imputado en el caso Ausbanc

FACUA prepara una batería de denuncias contra empresas que usan líneas 902 para la atención al cliente

El Banco Santander devuelve 3.590 euros a un socio de FACUA que denunció el uso fraudulento de su tarjeta

FACUA pide a Fomento que aclare qué medidas piensa adoptar para mejorar el servicio de Renfe en Cantabria

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Megane XFB por un problema en los frenos

FACUA tacha de inmoral que las eléctricas aumenten beneficios mientras cortan la luz a gente sin recursos

El director de una empresa vinculada a la OCU en Hong Kong, al frente de una firma en un paraíso fiscal

Un juez declara desproporcionada la 'multa' que cobra Vodafone Ono por el retraso en los pagos

FACUA Córdoba participa en unas jornadas sobre el fraude en el suministro eléctrico

Organizaciones sociales e investigadores convocan unas jornadas sobre #DesigualdadAndalucía

Tercera condena contra Luis Pineda: acusó a FACUA de organización criminal y la vinculó al caso ERE

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