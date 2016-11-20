FACUA informa

Boletín semanal número 421
20/11/2016

El Ayuntamiento de Granada abre expediente a Emucesa por nuevas exhumaciones, tras la denuncia de FACUA

Luis Pineda condenado a indemnizar con 80.000 euros a Rubén Sánchez tras empapelar las calles con su cara

Si tienes problemas con Emasesa, estos son tus derechos

Así está regulado el servicio del taxi en Sevilla

FACUA Comunidad Valenciana pide a Industria que impida los cortes de Iberdrola por supuestos fraudes

La bombona de butano sube un 4,7% y se sitúa en 12,28 euros

Iberdrola devolverá 1.900 euros a un socio de FACUA Castilla y León al que acusó de manipular su contador

FACUA Andalucía ve ridículo el presupuesto andaluz para luchar contra los fraudes y abusos en 2017

FACUA alerta de la retirada de un lote de Telmisartán Hidroclorotiazida Combix por un resultado anómalo

FACUA denuncia a los Cines Estrella de Ávila por no permitir la entrada de comida y bebida del exterior

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