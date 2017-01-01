FACUA informa
Boletín semanal número 427
01/01/2017
Más de la mitad de empresas analizadas por FACUA se saltan la ley con sus líneas de atención al cliente
FACUA demanda a ayuntamientos y CCAA que inspeccionen los locales durante las fiestas de fin de año
FACUA Sevilla critica la escasa partida para la protección del consumidor en los presupuestos municipales
FACUA pide al Gobierno vasco soluciones al colapso de las Urgencias del Hospital Cruces en Barakaldo
Ryanair es la compañía aérea peor valorada por los pasajeros encuestados por FACUA
Madrid zanja la denuncia de FACUA por la subida de Movistar Fusión con una ridícula multa de 30.000 euros
Tras la denuncia de FACUA, la Junta multa a Telefónica con 6,23 millones por la subida de Movistar Fusión
FACUA Málaga reclama medidas para evitar la especulación de las grandes industrias de la leche de cabra
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