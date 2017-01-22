FACUA informa
Boletín semanal número 430
22/01/2017
La factura de la luz de las tres primeras semanas del año es un 28% más cara que la de enero de 2016
FACUA no participará en el órgano de seguimiento del real decreto-ley sobre las cláusulas suelo
FACUA llama a participar en las movilizaciones contra el CETA convocadas para este sábado en toda España
FACUA denuncia que el real decreto-ley de las cláusulas suelo es puro humo y no obliga a la banca a nada
FACUA alerta del cierre sin preaviso de la clínica estética Diodepil en Oviedo
La marea blanca de Sevilla reivindica su carácter "plural y democrático" en defensa de la sanidad pública
FACUA lanza el primer simulador que calcula tanto el dinero de la cláusula suelo como los intereses
La marea blanca de Sevilla considera un éxito la marcha del 15 de enero y prepara nuevas movilizaciones
Meliá devuelve 1.341 euros a una socia de FACUA por no informar en su buffet de los platos para celiacos
FACUA advierte de que la factura de la luz de comienzos de enero es la segunda más cara de la historia
FACUA rechaza la privatización del suministro de agua potable en el municipio extremeño de Calamonte
FACUA advierte de despachos de abogados que llegan a quedarse con todo el dinero de la cláusula suelo
Organizaciones de la sociedad civil piden una ley de cambio climático y un Pacto de Estado por la Energía
FACUA reclama al Ayuntamiento de Mahón que restablezca y garantice el suministro de agua potable
FACUA alerta de la retirada de la solución de limpieza de lentes de contacto EasySept Hydro Plus
El butano acumula tres subidas consecutivas en seis meses: un 14,3% desde julio
FACUA alerta de la opacidad de los bancos con la cesión de créditos personales e hipotecarios a terceros
FACUA pide información al Gobierno de Cantabria sobre la saturación de las Urgencias de Valdecilla
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