FACUA informa
Boletín semanal número 434
19/02/2017
La marea blanca de Sevilla lamenta que el Parlamento haya tratado "superficialmente" la crisis sanitaria
FACUA reclama al Gobierno que aclare si Bruselas multará a España por los desahucios
FACUA apoya las movilizaciones contra el encarecimiento de suministros básicos y la precariedad laboral
La DGT certifica la eficiencia medioambiental de los vehículos sin comprobar sus niveles de contaminación
Se inicia proceso penal contra los responsables de Zetta, el falso móvil extremeño denunciado por FACUA
FACUA Cádiz llama a participar en la manifestación de la marea blanca gaditana el próximo 19 de febrero
FACUA urge a la banca a devolver ya lo cobrado de más con las cláusulas suelo, tras la sentencia del TS
FACUA considera lamentable que el Parlamento Europeo haya dado luz verde al CETA
FACUA advierte de un fallo en las baterías de las bombas de insulina MiniMed 640G
El 80% de los encuestados por FACUA Sevilla considera caras las tarifas de Tussam
La marea blanca de Sevilla reclama al Pleno del Parlamento andaluz que atienda sus reivindicaciones
Bochornoso: la DGT envía pegatinas de eficiencia medioambiental a los afectados por el fraude Volkswagen
FACUA celebrará el 25 de marzo en Sevilla su 11ª Asamblea General
FACUA denuncia a Vodafone por empezar a cobrar gestiones en el teléfono de atención al cliente
FACUA pide explicaciones al Ayuntamiento de Manacor por la mala calidad del agua
Primero con Luis Pineda y ahora con Eduardo Inda: destapamos los montajes difamatorios de María Rosa Díez
FACUA Córdoba convoca una asamblea informativa para los afectados por las cláusulas suelo
FACUA denuncia a los cines IMF Finestrat de Alicante por prohibir la comida y bebida del exterior
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