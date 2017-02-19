FACUA informa

Boletín semanal número 434
19/02/2017

La marea blanca de Sevilla lamenta que el Parlamento haya tratado "superficialmente" la crisis sanitaria

FACUA reclama al Gobierno que aclare si Bruselas multará a España por los desahucios

FACUA apoya las movilizaciones contra el encarecimiento de suministros básicos y la precariedad laboral

La DGT certifica la eficiencia medioambiental de los vehículos sin comprobar sus niveles de contaminación

Se inicia proceso penal contra los responsables de Zetta, el falso móvil extremeño denunciado por FACUA

FACUA Cádiz llama a participar en la manifestación de la marea blanca gaditana el próximo 19 de febrero

FACUA urge a la banca a devolver ya lo cobrado de más con las cláusulas suelo, tras la sentencia del TS

FACUA considera lamentable que el Parlamento Europeo haya dado luz verde al CETA

FACUA advierte de un fallo en las baterías de las bombas de insulina MiniMed 640G

El 80% de los encuestados por FACUA Sevilla considera caras las tarifas de Tussam

La marea blanca de Sevilla reclama al Pleno del Parlamento andaluz que atienda sus reivindicaciones

Bochornoso: la DGT envía pegatinas de eficiencia medioambiental a los afectados por el fraude Volkswagen

FACUA celebrará el 25 de marzo en Sevilla su 11ª Asamblea General

FACUA denuncia a Vodafone por empezar a cobrar gestiones en el teléfono de atención al cliente

FACUA pide explicaciones al Ayuntamiento de Manacor por la mala calidad del agua

Primero con Luis Pineda y ahora con Eduardo Inda: destapamos los montajes difamatorios de María Rosa Díez

FACUA Córdoba convoca una asamblea informativa para los afectados por las cláusulas suelo

FACUA denuncia a los cines IMF Finestrat de Alicante por prohibir la comida y bebida del exterior

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