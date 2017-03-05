FACUA informa
Boletín semanal número 436
05/03/2017
Aegon reintegra a un socio de FACUA Málaga los 2.500 euros que costó su operación y que se negó a cubrir
FACUA denuncia a Vodafone por subir sus tarifas de 2 a 5 euros sin respetar los contratos de permanencia
La plataforma del parking Reina Sofía de Córdoba lleva sus reivindicaciones al Parlamento andaluz
FACUA Sevilla ofrece una charla sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios a la plantilla de Airbus
FACUA celebra que el TJUE vea ilegales los 902 y otras líneas de alto coste para la atención al cliente
FACUA avisa de la revisión de las bicicletas Trek 720 Disco por un problema en los radios
Ordenan retirar un lote del antibiótico Dalacin 300 mg por incluir elementos ajenos a la formulación
FACUA sumará a su demanda contra Telefónica la cuarta subida de precios de Movistar Fusión
El recibo de la luz de febrero, un 22% más caro que hace un año
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