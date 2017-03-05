FACUA informa

Boletín semanal número 436
05/03/2017

Aegon reintegra a un socio de FACUA Málaga los 2.500 euros que costó su operación y que se negó a cubrir

FACUA denuncia a Vodafone por subir sus tarifas de 2 a 5 euros sin respetar los contratos de permanencia

La plataforma del parking Reina Sofía de Córdoba lleva sus reivindicaciones al Parlamento andaluz

FACUA Sevilla ofrece una charla sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios a la plantilla de Airbus

FACUA celebra que el TJUE vea ilegales los 902 y otras líneas de alto coste para la atención al cliente

FACUA avisa de la revisión de las bicicletas Trek 720 Disco por un problema en los radios

Ordenan retirar un lote del antibiótico Dalacin 300 mg por incluir elementos ajenos a la formulación

FACUA sumará a su demanda contra Telefónica la cuarta subida de precios de Movistar Fusión

El recibo de la luz de febrero, un 22% más caro que hace un año

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