FACUA informa
Boletín semanal número 437
12/03/2017
FACUA Málaga llama a participar en la manifestación de la marea blanca malagueña el próximo 12 de marzo
El director de publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez Jordana, acumula 660.000 euros en embargos
FACUA Comunidad Valenciana pide a las autoridades que apliquen la normativa sobre pirotecnia en Fallas
FACUA Castilla-La Mancha ofrece una charla sobre cláusulas suelo y abusos de la banca en Madrigueras
La CNMC multa a las grandes energéticas tras las denuncias de 7 usuarios y analiza otras 270 de FACUA
Barcelona y Madrid repiten como las capitales con los cines más caros, según un estudio de FACUA
FACUA reclama acciones contra las empresas que atentan contra la dignidad de la mujer
FACUA pide al Ayuntamiento de Madrid que agilice el expediente a Seatwave pese a las trabas de la empresa
FACUA Cádiz denuncia a Endesa ante la Junta de Andalucía por los reiterados cortes de luz en San Roque
FACUA Málaga ofrece una charla sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios en la sede del Ateneo
FACUA alerta de la retirada de un lote de Leflunomida Mylan 20 mg por resultados anómalos en el control
Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a la #PeorEmpresa2016
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