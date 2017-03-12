FACUA informa

Boletín semanal número 437
12/03/2017

FACUA Málaga llama a participar en la manifestación de la marea blanca malagueña el próximo 12 de marzo

El director de publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez Jordana, acumula 660.000 euros en embargos

FACUA Comunidad Valenciana pide a las autoridades que apliquen la normativa sobre pirotecnia en Fallas

FACUA Castilla-La Mancha ofrece una charla sobre cláusulas suelo y abusos de la banca en Madrigueras

La CNMC multa a las grandes energéticas tras las denuncias de 7 usuarios y analiza otras 270 de FACUA

Barcelona y Madrid repiten como las capitales con los cines más caros, según un estudio de FACUA

FACUA reclama acciones contra las empresas que atentan contra la dignidad de la mujer

FACUA pide al Ayuntamiento de Madrid que agilice el expediente a Seatwave pese a las trabas de la empresa

FACUA Cádiz denuncia a Endesa ante la Junta de Andalucía por los reiterados cortes de luz en San Roque

FACUA Málaga ofrece una charla sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios en la sede del Ateneo

FACUA alerta de la retirada de un lote de Leflunomida Mylan 20 mg por resultados anómalos en el control

Los consumidores ya pueden proponer las nominaciones a la #PeorEmpresa2016

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