FACUA informa
Boletín semanal número 440
02/04/2017
FACUA alerta de la retirada de un lote de Linezolid, antibiótico de uso hospitalario contra la neumonía
FACUA exige al Gobierno que aplique al IVA del cine la misma rebaja que a los espectáculos en vivo
FACUA Sevilla denuncia a una web de entradas para toros cuyo gestor arrastra multas por venta ilegal
El recibo de la luz de marzo, un 14% más caro que hace un año
FACUA Castilla-La Mancha celebra una reunión informativa sobre cláusulas suelo y gastos de escrituras
La negativa de los bancos a devolver el dinero de la cláusula suelo, El Peor Abuso del Año
FACUA denuncia una estafa por SMS que remite a un 806 para recoger como premio un carro de la compra
La marea blanca de Sevilla acuerda adscribirse a la coordinadora andaluza de las mareas
FACUA Córdoba inaugura su nueva sede
El TSJM obliga a revisar el IBI aplicado a un socio de FACUA Madrid por un valor catastral inflado un 75%
"Tú también puedes tener una igual": la caspa machista del champú VR6, premio a El Peor Anuncio de 2016
El Gobierno saca por fin del registro de asociaciones de usuarios a Causa Común, una tapadera de Ausbanc
La sociedad civil exige transparencia a Ciudadanos en el proceso de abolición del 'Impuesto al Sol'
FACUA Jaén celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Comunidad Valenciana ofrece una charla sobre cláusulas suelo en La Pobla de Vallbona
FACUA Cádiz ve indignante que Endesa y el PP hayan votado en contra del bono social eléctrico
La Fiscalía investiga por estafa los 807 denunciados por FACUA que usan como reclamo las cláusulas suelo
BBVA no acepta reclamaciones por gastos de formalización si el usuario lleva más de 15 años hipotecado
Los consumidores eligen por quinta vez a Movistar La Peor Empresa del Año
FACUA Cádiz reclama a Eléctrica de Cádiz que apruebe su bono social
FACUA publica su 'Memoria 2016', un año que cerró con casi 200.000 socios de pleno derecho y adheridos
FACUA denuncia al Azkena Rock de Vitoria: grabará imágenes del público sin su consentimiento expreso
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Nissan Murano Z51 por un problema en la dirección asistida
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