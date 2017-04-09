FACUA informa

Boletín semanal número 441
09/04/2017

FACUA vuelve a pedir información a Medio Ambiente de Asturias sobre la contaminación en Gijón

FACUA Cádiz celebra su Asamblea General de Socios

FACUA Granada rechaza la subida de tarifas del autobús urbano propuesta por el Ayuntamiento

FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento más inspecciones de consumo en Semana Santa y Feria

Los consumidores exigen a la Junta el cumplimiento de la Ley de Salud de Andalucía

FACUA denuncia a Jazztel por subir 2 euros sus tarifas sin respetar los contratos de permanencia

FACUA Sevilla celebra su Asamblea General de Socios

El juzgado ordena a Luis Pineda que tuitee 30 días desde la cárcel su condena por difamar a Rubén Sánchez

FACUA alerta de la retirada de varios lotes de Altellus, usado contra las reacciones alérgicas graves

FACUA Madrid celebra su Asamblea General de Socios

Se negó a operarla después de anunciar que no renovaría el seguro: Adeslas rectifica tras actuar FACUA

FACUA Sevilla amplía su campaña informativa sobre las cláusulas suelo en la capital y 12 municipios

FACUA Sevilla interviene en una mesa redonda sobre el estado de la sanidad pública

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