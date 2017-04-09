FACUA informa
Boletín semanal número 441
09/04/2017
FACUA vuelve a pedir información a Medio Ambiente de Asturias sobre la contaminación en Gijón
FACUA Cádiz celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Granada rechaza la subida de tarifas del autobús urbano propuesta por el Ayuntamiento
FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento más inspecciones de consumo en Semana Santa y Feria
Los consumidores exigen a la Junta el cumplimiento de la Ley de Salud de Andalucía
FACUA denuncia a Jazztel por subir 2 euros sus tarifas sin respetar los contratos de permanencia
FACUA Sevilla celebra su Asamblea General de Socios
El juzgado ordena a Luis Pineda que tuitee 30 días desde la cárcel su condena por difamar a Rubén Sánchez
FACUA alerta de la retirada de varios lotes de Altellus, usado contra las reacciones alérgicas graves
FACUA Madrid celebra su Asamblea General de Socios
Se negó a operarla después de anunciar que no renovaría el seguro: Adeslas rectifica tras actuar FACUA
FACUA Sevilla amplía su campaña informativa sobre las cláusulas suelo en la capital y 12 municipios
FACUA Sevilla interviene en una mesa redonda sobre el estado de la sanidad pública
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