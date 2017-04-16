FACUA informa

Boletín semanal número 442
16/04/2017

"Nadie me ha detenido". Así fue el día que cayó Luis Pineda, el 15 de abril de 2016

FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos Renault Kangoo por problemas en la dirección

FACUA alerta de la prohibición y la retirada del mercado del estimulante sexual Revimax

FACUA alerta del riesgo de caída de algunas lámparas de techo de la marca Philips

FACUA pide más transparencia y abaratar el alquiler de los contadores de gas entre un 16% y un 76%

FACUA denuncia a dos inmobiliarias de Euskadi por exigir tres meses de fianza a sus clientes

FACUA pide la gratuidad del aparcamiento del Hospital Universitario Central de Asturias para sus usuarios

FACUA analiza alternativas para seguir defendiendo a los afectados por las subidas de Movistar Fusión

FACUA Castilla y León aprueba su fusión con FACUA y su integración completa en la organización estatal

FACUA Málaga imparte una charla informativa sobre los derechos de los consumidores como turistas

La Marea Blanca en Sevilla escenifica en las Setas los problemas sociales que rodean a la Depresión

FACUA Jaén explica a los consumidores cómo reclamar el dinero de las cláusulas suelo

FACUA pide a la Comunidad de Madrid que amplíe el recorrido del bus alternativo a la Línea 8 del metro

Ricky Martin modifica sus conciertos: además de las entradas, los afectados pueden reclamar los gastos

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