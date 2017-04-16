FACUA informa
Boletín semanal número 442
16/04/2017
"Nadie me ha detenido". Así fue el día que cayó Luis Pineda, el 15 de abril de 2016
FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos Renault Kangoo por problemas en la dirección
FACUA alerta de la prohibición y la retirada del mercado del estimulante sexual Revimax
FACUA alerta del riesgo de caída de algunas lámparas de techo de la marca Philips
FACUA pide más transparencia y abaratar el alquiler de los contadores de gas entre un 16% y un 76%
FACUA denuncia a dos inmobiliarias de Euskadi por exigir tres meses de fianza a sus clientes
FACUA pide la gratuidad del aparcamiento del Hospital Universitario Central de Asturias para sus usuarios
FACUA analiza alternativas para seguir defendiendo a los afectados por las subidas de Movistar Fusión
FACUA Castilla y León aprueba su fusión con FACUA y su integración completa en la organización estatal
FACUA Málaga imparte una charla informativa sobre los derechos de los consumidores como turistas
La Marea Blanca en Sevilla escenifica en las Setas los problemas sociales que rodean a la Depresión
FACUA Jaén explica a los consumidores cómo reclamar el dinero de las cláusulas suelo
FACUA pide a la Comunidad de Madrid que amplíe el recorrido del bus alternativo a la Línea 8 del metro
Ricky Martin modifica sus conciertos: además de las entradas, los afectados pueden reclamar los gastos
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