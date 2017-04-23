FACUA informa
Boletín semanal número 443
23/04/2017
FACUA Córdoba lamenta que el Ayuntamiento ignore a las organizaciones de consumidores de cara a la Feria
FACUA Catalunya ofrece una charla sobre cláusulas suelo en el Hogar de Personas Sordas de Badalona
FACUA Andalucía celebra este sábado su 27ª Asamblea General: se acerca ya a los 90.000 socios
FACUA Madrid valora la decisión de la EMT de aumentar el servicio de siete líneas de la capital
Plus Ultra le paga 1.900 euros de una multa por conducir sin seguro porque el corredor se quedó el dinero
FACUA urge a Gobierno y CCAA a actualizar la normativa que protege a los usuarios de viajes combinados
FACUA denuncia a Correos por obligar a los usuarios a llamar a un 902 para sus consultas y reclamaciones
Un juzgado anula el IRPH y la cláusula suelo de una hipoteca de La Caixa de un socio de FACUA Sevilla
FACUA celebra en la Asociación de Sordos de Madrid una charla sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios
FACUA Granada reactiva el Punto de Consumo del Zaidín para la atención y asesoramiento a los usuarios
Zoido anuló la financiación de una campaña de FACUA de ayuda a inmigrantes tras un montaje de Ausbanc
FACUA reclama mejoras en los siete espacios de recreo de perros sin correa en Santander
Una cuenta sin seguidores tuitea la condena de Luis Suárez Jordana (Ausbanc) por difamar a Rubén Sánchez
FACUA expone ante la Asamblea de Extremadura su oposición a las gasolineras desatendidas
FACUA Andalucía ve temerario que la Junta reduzca los controles sobre los negocios de tatuajes
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Subaru Levorg por un problema en el software del motor
FACUA pedirá a Castilla-La Mancha medidas contra el fraude en la comercialización de electricidad y gas
FACUA Andalucía reclama a la Junta que actúe de una vez ante las graves irregularidades en UCA-UCE
FACUA Comunidad Valenciana critica que la Generalitat dé luz verde a las gasolineras desatendidas
FACUA Castilla-La Mancha formará parte de los grupos de trabajo del II Foro de la PAC 2021
FACUA pide firmeza a la CE ante la presión de Volkswagen para cerrar en falso el fraude de las emisiones
FACUA Madrid explicará a los usuarios cómo interpretar la factura eléctrica y qué derechos les asisten
FACUA rechaza la intención de Fomento de rescatar autopistas en quiebra para volver a licitarlas
La Junta no ve irregularidades en una campaña de Isla Mágica similar a la que multó en 2015 por engañosa
La Plataforma No al TTIP Málaga organiza la Charla-Taller 'El CETA, peligros inminentes'
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