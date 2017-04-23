FACUA informa

Boletín semanal número 443
23/04/2017

FACUA Córdoba lamenta que el Ayuntamiento ignore a las organizaciones de consumidores de cara a la Feria

FACUA Catalunya ofrece una charla sobre cláusulas suelo en el Hogar de Personas Sordas de Badalona

FACUA Andalucía celebra este sábado su 27ª Asamblea General: se acerca ya a los 90.000 socios

FACUA Madrid valora la decisión de la EMT de aumentar el servicio de siete líneas de la capital

Plus Ultra le paga 1.900 euros de una multa por conducir sin seguro porque el corredor se quedó el dinero

FACUA urge a Gobierno y CCAA a actualizar la normativa que protege a los usuarios de viajes combinados

FACUA denuncia a Correos por obligar a los usuarios a llamar a un 902 para sus consultas y reclamaciones

Un juzgado anula el IRPH y la cláusula suelo de una hipoteca de La Caixa de un socio de FACUA Sevilla

FACUA celebra en la Asociación de Sordos de Madrid una charla sobre cláusulas suelo y gastos hipotecarios

FACUA Granada reactiva el Punto de Consumo del Zaidín para la atención y asesoramiento a los usuarios

Zoido anuló la financiación de una campaña de FACUA de ayuda a inmigrantes tras un montaje de Ausbanc

FACUA reclama mejoras en los siete espacios de recreo de perros sin correa en Santander

Una cuenta sin seguidores tuitea la condena de Luis Suárez Jordana (Ausbanc) por difamar a Rubén Sánchez

FACUA expone ante la Asamblea de Extremadura su oposición a las gasolineras desatendidas

FACUA Andalucía ve temerario que la Junta reduzca los controles sobre los negocios de tatuajes

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Subaru Levorg por un problema en el software del motor

FACUA pedirá a Castilla-La Mancha medidas contra el fraude en la comercialización de electricidad y gas

FACUA Andalucía reclama a la Junta que actúe de una vez ante las graves irregularidades en UCA-UCE

FACUA Comunidad Valenciana critica que la Generalitat dé luz verde a las gasolineras desatendidas

FACUA Castilla-La Mancha formará parte de los grupos de trabajo del II Foro de la PAC 2021

FACUA pide firmeza a la CE ante la presión de Volkswagen para cerrar en falso el fraude de las emisiones

FACUA Madrid explicará a los usuarios cómo interpretar la factura eléctrica y qué derechos les asisten

FACUA rechaza la intención de Fomento de rescatar autopistas en quiebra para volver a licitarlas

La Junta no ve irregularidades en una campaña de Isla Mágica similar a la que multó en 2015 por engañosa

La Plataforma No al TTIP Málaga organiza la Charla-Taller 'El CETA, peligros inminentes'

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