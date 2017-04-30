FACUA informa
Boletín semanal número 444
30/04/2017
FACUA denuncia al Salón Manga de Jerez por no responsabilizarse de daños o perjuicios sufridos por bebés
La denuncia de Bruselas a España por la ley hipotecaria confirma la desprotección de los consumidores
FACUA Sevilla pide a Junta y Ayuntamiento medios para garantizar el normal desarrollo de la Feria
La Asamblea General de FACUA Almería elige de nuevo a Isabel Haro como presidenta de la asociación
Renfe sustituirá en julio sus líneas 902: las reclamaciones serán atendidas en un número gratuito
FACUA Sevilla lamenta el empeño del PSOE en vetarla en el Consejo Económico y Social de la provincia
FACUA Córdoba denuncia la venta irregular de entradas para fiestas de graduación
FACUA detecta diferencias de hasta un 88% en los precios de la leche entera
Le cobran 444 euros por navegar desde Asia... con wifi: Vodafone anula al cargo tras la queja de FACUA
FACUA denuncia al Parque Sendaviva por no permitir la entrada con alimentos y bebidas del exterior
FACUA denuncia a Renfe por obligar a los usuarios a llamar a líneas 902 para consultas y reclamaciones
FACUA Jaén realiza talleres sobre derechos de los consumidores en 17 localidades de la provincia
FACUA Málaga exige soluciones a la precariedad y el desmantelamiento de servicios del Cuerpo de Bomberos
FACUA Cádiz muestra su preocupación por los efectos del Brexit en los consumidores del Campo de Gibraltar
FACUA denuncia a la empresa madrileña Davelicars por vender coches usados con sólo tres meses de garantía
"3€/día": Tras la actuación de FACUA Sevilla, un parking cercano a la Feria retira su publicidad engañosa
El Ayuntamiento de Jerez aplaza su Feria de la Salud tras la denuncia de FACUA Cádiz
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Renault Megane IV GT por un problema en la caja de cambios
Multa a Scandinavian Airlines por obligar a un socio de FACUA Málaga a presentar en inglés su reclamación
FACUA Cádiz considera un ataque a la sanidad pública la I Feria de la Salud de Jerez
FACUA reclama al Gobierno de Cantabria mejoras en la estación de autobuses de Torrelavega
Caos en la web de Renfe: sus billetes de AVE a 25 euros multiplican el precio hasta por 7 al solicitarlos
Expediente sancionador a Vueling por usar un 807 para su atención al cliente, tras la denuncia de FACUA
FACUA rechaza el Anteproyecto de Ley del Gobierno para la resolución alternativa de litigios de consumo
FACUA logra que Liberty Seguros pague los gastos causados tras dejar tirada en Portugal a una asegurada
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio