FACUA informa
Boletín semanal número 448
28/05/2017
FACUA Cádiz considera una tomadura de pelo las modificaciones en la Feria de la Salud de Jerez
La comisión de seguimiento de la cláusula suelo, otra pantomima: 4 meses de retraso y con la banca dentro
FACUA urge a la Junta de Extremadura a que elimine de una vez el canon de saneamiento
FACUA alerta de la retirada de varios modelos de bicicletas Btwin de Decathlon por rotura del cuadro
"Dije que quería llevarme la oferta del banco para verla con FACUA y amenazaron con llamar a seguridad"
AVE a 25 euros: FACUA considera inaceptable que Renfe sea incapaz de evitar el colapso de su web
EDP Energía accede a indemnizar a un socio de FACUA Castilla y León al que dejó 14 días sin gas
FACUA advierte de la orden de retirada de cuatro modelos de calzado por alto contenido de cromo VI
FACUA logra la primera multa a Volkswagen, en Galicia: 33.800 euros, el doble del valor del Golf afectado
FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de la capital que acabe con las escombreras ilegales
FACUA pide reforzar el transporte público al Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor de Murcia
Refacturación, de golpe: El recibo eléctrico de los más vulnerables puede inflarse este mes más de un 50%
FACUA denuncia un retroceso en la atención sanitaria con la nueva Ley de Salud de Andalucía
FACUA Córdoba pide a la Administración transparencia para aclarar el foco de la intoxicación en la Feria
FACUA Castilla y León critica el programa 'Releo Plus' por no garantizar los libros de texto gratis
FACUA rechaza el rescate público encubierto que el Gobierno pretende con la compra del Popular por Bankia
La alcaldesa de un pueblo cántabro amenaza con demandar a FACUA tras preguntarle cuándo abrirá la piscina
Expediente sancionador a Aquatravel por no indemnizar a un socio de FACUA tras cancelar un vuelo chárter
FACUA alerta de la llamada a revisión de las motos Suzuki SV650 por un fallo en la detección de averías
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