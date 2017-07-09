FACUA informa
Boletín semanal número 454
09/07/2017
FACUA cree injustificado que el Gobierno se gaste 3.700 millones en rescatar autopistas quebradas
FACUA pide al Gobierno de Extremadura explicaciones por la rotura de la presa de Valverde de la Vera
FACUA reclama al Ayuntamiento de Gijón que concrete los plazos de las obras del Polígono de Pumarín
El director de Canal Sur comparece en el Parlamento tras la denuncia de FACUA por las clínicas La Báscula
FACUA denuncia al festival Mad Cool de Madrid por las restricciones en el acceso con comida y bebida
FACUA Cádiz critica que el festival Cabo de Plata vuelva a celebrarse sin permiso de la Junta
FACUA pide a Hacienda que elimine los teléfonos 901 de atención al usuario en la Agencia Tributaria
FACUA Granada pide explicaciones al hospital PTS tras el corte de la TV gratuita para los pacientes
FACUA considera que el canon digital sólo beneficia a entidades de gestión y perjudica a los consumidores
FACUA Comunidad Valenciana continúa su crecimiento y traslada su sede central
Las demandas en los juzgados de cláusula suelo demuestran que el Gobierno es incapaz de frenar los abusos
FACUA reclama a la Junta una explicación del expediente abierto a la UNIA por no dar de alta a becarios
Más de 200.000 multas en Madrid por tickets no válidos del aparcamiento regulado
Rebajas: FACUA pide a las autoridades de Consumo más controles y que publique las sanciones impuestas
FACUA Castilla y León critica que la Junta rebaje de 20.000 a 11.000 euros la multa a los hosteleros
Vara veta a FACUA y al resto de asociaciones de usuarios en el órgano consultivo sobre políticas de agua
FACUA celebra la sentencia del TC que tumba varios preceptos clave de la Ley de Unidad del Mercado
FACUA Cádiz celebra la aprobación del Bono Social de Eléctrica de Cádiz
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