FACUA informa
Boletín semanal número 457
30/07/2017
FACUA Euskadi denuncia a la promotora del Bilbao BBK Live por quedarse con dinero de los asistentes
30.000 andaluces pueden reclamar la devolución de 3,2 millones cobrados fraudulentamente por Gas Natural
FACUA considera gravísima la negligencia cometida por el Ministerio de Justicia con LexNet
FACUA denuncia retrasos superiores a la media nacional en los juzgados de Lorca, Cartagena y San Javier
FACUA Catalunya publica su 'Memoria 2016'
FACUA pide explicaciones por los recortes en atención sanitaria en verano en la Región de Murcia
FACUA alerta de la llamada a revisión de los Audi Q3 tras detectarse un fallo en las luces de frenado
FACUA Euskadi pide al Gobierno vasco que reduzca los tiempos de espera para consultas y pruebas médicas
Cláusula suelo: Andalucía multa con sólo 1,58 millones a BMN, uno de los bancos denunciados por FACUA
FACUA Sevilla rechaza la reducción de los controles para abrir negocios relacionados con la salud
FACUA pide al Principado de Asturias que acometa la reforma de la carretera que une Piles con Infazón
Tres de cada cuatro reclamaciones tramitadas por FACUA Córdoba hasta junio fueron por abusos de la banca
Las tarifas del agua varían hasta un 256% de acuerdo a un estudio de FACUA en 35 ciudades
FACUA reclama al Principado que reduzca los desproporcionados tiempos de espera de la sanidad asturiana
Gas Natural comunica a clientes que les cambiará su tarifa de gas por otra un 15% más cara que la TUR
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