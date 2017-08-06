FACUA informa
Boletín semanal número 458
06/08/2017
FACUA aconseja a los asistentes al Arenal Sound que reclamen tras la cancelación de varios conciertos
FACUA detecta diferencias de hasta el 75% en el precio de la garrafa de aceite de oliva virgen extra
FACUA Euskadi pide a Kutxabank que garantice la atención en Zenauri todos los días de la semana
FACUA pide al Instituto Nacional de la Seguridad Social que retire los 901 de atención a los ciudadanos
FACUA demanda actuaciones urgentes para sacar a Extremadura del vagón de cola de los trenes españoles
El Ayuntamiento de Tolosa atribuye a un error humano "casual" el escape de cloro en la piscina municipal
La Caixa accede a datos confidenciales de sus clientes de la Tesorería de la Seguridad Social
FACUA critica que el servicio de autobús a demanda de Castro Urdiales perjudica a los núcleos alejados
Cuatro de cada cinco reclamaciones planteadas por FACUA Jaén hasta junio fueron por abusos de la banca
FACUA denuncia a Vodafone por activar el servicio de pago Dicta SMS sin consentimiento de sus clientes
FACUA pide a Renfe que mantenga las líneas y la frecuencia de los trenes de Cercanías de Feve en Gijón
FACUA reclama al Principado de Asturias una explicación por el cierre de camas hospitalarias en verano
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