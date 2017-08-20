FACUA informa
Boletín semanal número 460
20/08/2017
FACUA alerta de un error de etiquetado en cartuchos para escopeta Solognac vendidos en Decathlon
FACUA condena los atentados en Barcelona y Cambrils y llama a participar en los actos de solidaridad
FACUA reclama a los ayuntamientos que no retrasen las devoluciones de plusvalías cobradas ilícitamente
El Defensor del Pueblo reprocha al Ayuntamiento de Córdoba que excluya a FACUA de la Mesa del Agua
FACUA denuncia a 11 bancos por gestionar su atención al cliente con teléfonos de alto coste 901 y 902
FACUA alerta de la llamada a revisión de varios modelos de coches de Nissan por problemas en los airbags
FACUA Euskadi denuncia que el Hospital de Urduliz sigue sin quirófanos y con plantas cerradas tras un año
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