FACUA informa
Boletín semanal número 461
27/08/2017
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FACUA pide multas más altas tras la prohibición de gasolineras desatendidas en Extremadura
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Cobrar por poner mantel, servir hielo o ir al baño: los abusos más disparatados en bares y restaurantes
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La patronal de hostelería de Valladolid vuelve a fijar precios en la Feria de Día, tras la reducida multa
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