FACUA informa

Boletín semanal número 461
27/08/2017

FACUA advierte de la retirada de unos zapatos de hombre vendidos en Kiabi por alto contenido en cromo VI

FACUA Sevilla pide explicaciones tras la caída de parte del techo de la sala de diálisis del Macarena

FACUA logra en tribunales que Renfe indemnice con 10.000 euros a la actriz María Galiana por un accidente

FACUA pide multas más altas tras la prohibición de gasolineras desatendidas en Extremadura

FACUA considera temerario que el Ayuntamiento de Valladolid invite a los hosteleros a pactar precios

Cobrar por poner mantel, servir hielo o ir al baño: los abusos más disparatados en bares y restaurantes

FACUA Granada publica su 'Memoria 2016'

La patronal de hostelería de Valladolid vuelve a fijar precios en la Feria de Día, tras la reducida multa

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