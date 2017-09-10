FACUA informa

Boletín semanal número 463
10/09/2017

FACUA insta a Gobierno y examinadores de tráfico a que dialoguen para poner fin a la huelga

FACUA Comunidad Valenciana denuncia a los cines Axión de Alcoy por vetar la entrada con comida y bebida

El Ayuntamiento de Sevilla emprende la Semana de la Movilidad sin contar con consumidores ni sindicatos

La infanta y la hija de Aznar tendrían bono social, pero no las familias sin niños que ingresen 810 euros

FACUA pide reformar la normativa aérea ante prácticas como el cobro de la maleta de mano en cabina

FACUA Galicia visita en A Coruña el buque de Greenpeace y apoya a la organización en sus reivindicaciones

La Plataforma del tren en Valladolid reclama la apertura de un corredor con Palencia y Medina del Campo

FACUA advierte de la llamada a revisión de los Nissan Micra debido a problemas en el sistema de arranque

FACUA Málaga sale de compras con los consumidores en once municipios de la provincia

FACUA Cádiz anima a participar en la manifestación en defensa de la sanidad pública convocada en La Línea

FACUA alerta de la revisión de los nuevos Seat Ibiza por un fallo en la columna de dirección del coche

Tres de cada cuatro reclamaciones tramitadas por FACUA Granada hasta junio fueron por abusos de la banca

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