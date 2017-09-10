FACUA informa
Boletín semanal número 463
10/09/2017
FACUA insta a Gobierno y examinadores de tráfico a que dialoguen para poner fin a la huelga
FACUA Comunidad Valenciana denuncia a los cines Axión de Alcoy por vetar la entrada con comida y bebida
El Ayuntamiento de Sevilla emprende la Semana de la Movilidad sin contar con consumidores ni sindicatos
La infanta y la hija de Aznar tendrían bono social, pero no las familias sin niños que ingresen 810 euros
FACUA pide reformar la normativa aérea ante prácticas como el cobro de la maleta de mano en cabina
FACUA Galicia visita en A Coruña el buque de Greenpeace y apoya a la organización en sus reivindicaciones
La Plataforma del tren en Valladolid reclama la apertura de un corredor con Palencia y Medina del Campo
FACUA advierte de la llamada a revisión de los Nissan Micra debido a problemas en el sistema de arranque
FACUA Málaga sale de compras con los consumidores en once municipios de la provincia
FACUA Cádiz anima a participar en la manifestación en defensa de la sanidad pública convocada en La Línea
FACUA alerta de la revisión de los nuevos Seat Ibiza por un fallo en la columna de dirección del coche
Tres de cada cuatro reclamaciones tramitadas por FACUA Granada hasta junio fueron por abusos de la banca
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