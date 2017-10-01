FACUA informa

Boletín semanal número 466
01/10/2017

FACUA alerta de la llamada a revisión de los Seat León y Altea por fallos en la unidad de control del ABS

FACUA Sevilla pide a Espadas que no señale a hogares del programa social por derrochar agua

Tras la denuncia de FACUA, las clínicas de los ex directivos de Canal Sur dejan de llamarse La Báscula

Ryanair hace negocio con sus cancelaciones: aplica un cargo ilegal por reubicar en otros vuelos

FACUA Sevilla se une a la convocatoria de las AMPA para reclamar la óptima climatización de los colegios

El Córdoba CF ataca a un tuitero que criticó su gestión y publica datos que atentan contra su privacidad

Fraude del atún fresco adulterado: FACUA reclama a Sanidad que aclare qué protocolos se están aplicando

Marea Blanca en Sevilla convoca una manifestación en defensa de la sanidad pública el 21 de octubre

Ryanair anuncia más cancelaciones a partir de noviembre que afectarán a otros 400.000 pasajeros

FACUA pide a Fomento que concrete actuaciones y plazos para reparar la autovía RM-1 en Murcia

FACUA denuncia a Grefusa por ofrecer información engañosa en su línea de aperitivos Snatt's

FACUA denuncia a Hawkers por negarse a aceptar efectivo como medio de pago en su tienda de Madrid

FACUA asesora a los usuarios con vuelos a Bali ante la actividad volcánica

FACUA cree que la sanción máxima prevista es ridícula frente al número de vuelos cancelados por Ryanair

FACUA denuncia el colapso en urgencias y los tiempos de espera en el Hospital Valle del Nalón de Asturias

FACUA Andalucía pide más presupuesto para defender a los consumidores y multas más duras contra el fraude

La camiseta fantasma del Córdoba CF: FACUA pide al club que informe del resultado de su concurso

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