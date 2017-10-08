FACUA informa

Boletín semanal número 467
08/10/2017

FACUA se suma a las reivindicaciones ciudadanas para soterrar las vías del AVE a su paso por Murcia

FACUA Jaén celebra una Asamblea de Socios para informar sobre las cláusulas suelo

FACUA Córdoba presenta alegaciones a las tarifas del taxi en la capital para 2018

El juez declara la complejidad de la causa contra Iberdrola: amplía a 18 meses el plazo de la instrucción

FACUA Sevilla celebrará dos seminarios online sobre cláusulas suelo y gastos de formalización de hipoteca

FACUA Granada participa en las jornadas de recepción de estudiantes en la Universidad

FACUA Euskadi pide investigar si la actividad industrial está contaminando las aguas del río Nervión

La Diputación de Sevilla 'olvida' una partida presupuestaria de 54.000 euros para defensa del consumidor

Gas Natural Fenosa anula una factura de 5.140 euros tras la actuación de FACUA Madrid

El Gobierno intenta tumbar en el TC la prohibición de las gasolineras desatendidas en Extremadura

Luis Pineda comienza a tuitear durante 10 días su segunda condena por difamar al portavoz de FACUA

Micromulta de 817.000 euros a BBVA por el fraude de la cláusula suelo: otro regalo de la Junta a la banca

La Diputación de Sevilla anuncia como "semigratuito" un 901 que cuesta hasta 31 céntimos por minuto

FACUA pide una solución en el ámbito europeo a la creciente desprotección de los usuarios de aerolíneas

Censura en Twitter: bloqueada la cuenta del portavoz de FACUA por un tuit en el que critica a Ryanair

FACUA reclama a Pamplona espacios para que los ciclistas crucen las calles sin usar los pasos de cebra

Pineda vuelve a decir que olvidó la contraseña para no tuitear otra condena por difamar a Rubén Sánchez

La luz sube de nuevo en septiembre y el recibo del usuario medio será un 4,4% más caro que hace un año

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