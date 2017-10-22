FACUA informa
Boletín semanal número 469
22/10/2017
FACUA insta a los pasajeros atrapados en Cádiz por la avería de Transmediterránea a pedir compensaciones
FACUA denuncia a seis empresas de mensajería por sus teléfonos 902 de atención al cliente
Así es la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía
FACUA logra que Generali asuma los 40.000 euros de un seguro de vida: decía que estaba anulado por impago
FACUA reclama al Principado medidas urgentes contra los malos olores de la planta de biogás de Navia
Pitingo suspende su concierto en Barcelona: además de las entradas, los afectados pueden reclamar gastos
FACUA alerta del alto número de desahucios en España durante el segundo trimestre de 2017: 185 al día
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Marea Blanca en Sevilla se echa el sábado a la calle para denunciar la precariedad de la sanidad pública
Nuevo fracaso de la Mesa de Seguimiento del AVE para solucionar el aislamiento ferroviario de Granada
FACUA Cádiz informa sobre sus derechos a los afectados por las consecuencias de las tormentas
Segundo expediente sancionador a una empresa por sus líneas 902: tras Ryanair, ahora Air Berlin
La Diputación de Sevilla suprime una partida de 54.000 euros destinada a la defensa de los consumidores
Otra multa ridícula de la Junta a la banca por el fraude de las cláusulas suelo: 2,4 millones a Caixabank
FACUA denuncia a Apple por publicidad engañosa con su iPhone 8 "resistente al agua"
Así funciona el Instituto Municipal de Deporte de Sevilla
Pineda deberá llenar las calles de carteles con su cuarta sentencia por difamar a FACUA y sus dirigentes
FACUA Sevilla reclama a Espadas que dé marcha atrás en la peligrosa e injustificada bajada del IBI
FACUA pide que se sancione al balneario de Liérganes tras la muerte de una persona por legionela
El acceso a agua potable y el saneamiento, un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas
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