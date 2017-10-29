FACUA informa

Boletín semanal número 470
29/10/2017

Si usas el autobús urbano de Tussam, éstos son tus derechos

FACUA demanda a AENA que abra puntos para atender reclamaciones en los embarques de los aeropuertos

FACUA denuncia a Carrefour por obligar a los usuarios del servicio de atención al cliente a aceptar spam

La Junta escenifica en el Parlamento su complacencia frente a las irregularidades de Clínicas Pascual

Aprende a sacar partido a tu centro cívico

La Audiencia Nacional cita a declarar a un representante de Iberdrola en la causa contra la eléctrica

Perlan rectifica tras las críticas de FACUA a su campaña machista: Los detergentes ya se anuncian solos

FACUA Granada critica la falta de tarifas sociales y el retraso en la venta de bonos en el Metro

El máximo anual en la tarifa eléctrica es fruto de un modelo que fomenta la especulación, denuncia FACUA

FACUA pide la retirada de los anuncios machistas de Perlan que asocian el lavado de la ropa con la mujer

FACUA Catalunya denuncia al Salón del Manga de Barcelona por sus abusivas restricciones en los accesos

FACUA Cádiz insta a los afectados por la estafa de un corredor de Chiclana a reclamar a las aseguradoras

FACUA Sevilla reclama una investigación del vertido de gases que afecta a cientos de vecinos de Coria

El Sistema de Arbitraje de Consumo: todo lo que debes saber

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