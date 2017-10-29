FACUA informa
Boletín semanal número 470
29/10/2017
Si usas el autobús urbano de Tussam, éstos son tus derechos
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FACUA denuncia a Carrefour por obligar a los usuarios del servicio de atención al cliente a aceptar spam
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FACUA pide la retirada de los anuncios machistas de Perlan que asocian el lavado de la ropa con la mujer
FACUA Catalunya denuncia al Salón del Manga de Barcelona por sus abusivas restricciones en los accesos
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