FACUA informa
Boletín semanal número 471
05/11/2017
FACUA Córdoba ofrecerá a los usuarios 12 podcasts con información útil sobre los servicios financieros
FACUA alerta de la llamada a revisión de las motos Kawasaki Versys-X 300 por un fallo en las luces
FACUA pregunta al Gobierno asturiano cómo piensa revertir el problema de contaminación crónica de Gijón
La Diputación de Sevilla destinará 'cero euros' a la defensa de los consumidores en 2018
FACUA Jaén exige una solución ante los continuos cortes de suministro eléctrico en Fuerte del Rey
FACUA alerta de la llamada a revisión de varios vehículos Nissan por problemas en sus airbags
Tras la denuncia de FACUA, la CNMC expedienta a cinco proveedores de líneas 902
La cadena Playa Senator anuncia 'hoteles fantasma' en una oferta de Halloween: la mayoría están cerrados
FACUA Cádiz valora positivamente las nuevas tarifas propuestas por Aguas de Cádiz
FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento mantenga hipotecada la política fiscal por un pacto político
El recibo de la luz se dispara un 7,2% en un mes: la subida representa 5,17 euros para el usuario medio
FACUA Málaga critica que la Junta promueva excursiones de niños "a la juguetería" de El Corte Inglés
FACUA denuncia deficiencias en varios colegios de Asturias tras el inicio del curso escolar
Sentencia del Supremo: FACUA insta a las CCAA a no eludir su obligación de multar cláusulas abusivas
Pedraz finaliza la instrucción del caso Ausbanc y Manos Limpias con catorce imputados
La Junta de Andalucía duplica los recortes en protección de los consumidores: un 7% para 2018
Iberdrola quiso cobrar a una socia de FACUA el consumo de 42 meses cuando llevaba sólo uno dada de alta
FACUA alerta de la orden de retirada de 32 productos relacionados con las fiestas de Halloween
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